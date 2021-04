Patrick Mahomes est sur la bonne voie

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a affirmé qu’il était en avance sur son programme de remise en forme, lundi.

Le pivot de 25 ans a été contraint de passer sous le bistouri pour une blessure à un orteil qui l’ennuyait pendant les dernières éliminatoires de la NFL.

«Je crois bien progresser. Je pense être en avance sur le calendrier. Évidemment, on essaie d’être prudent et on ne me pousse pas trop. Je fais cependant ce que je peux», a indiqué Mahomes au réseau ESPN.

Les Chiefs, qui ont baissé pavillon face aux Buccaneers de Tampa Bay lors du dernier match du Super Bowl, ont amorcé leur programme hors-saison, mais ne devraient pas tenir d’exercices collectifs avant la fin du mois de mai.

«J’essaie de revenir sur le terrain et de faire fonctionner la machine. Je suis persuadé qu’ils [les Chiefs] me garderont sur la bonne voie, afin que je puisse, espérons-le, faire des choses d’ici la fin de la saison morte», a ajouté Mahomes.

De son côté, l’entraîneur-chef Andy Reid a louangé le comportement de son joueur vedette.

«Il travaille tellement fort. Ce n’est pas vraiment amusant de faire ce qu’il fait. Cela semble banal, mais cet orteil était vraiment plus gros et raide avant et après l’opération. Il travaille dur pour que cela se règle», a exprimé le pilote.

Reid et Mahomes ont par ailleurs révélé qu’ils avaient reçu leur vaccin contre la COVID-19. L’entraîneur a spécifié qu’environ 18 de ses joueurs avaient été vaccinés.