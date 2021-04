L’attaque des Blue Jays en panne

L’attaque des Royals s’est réveillée en fin de septième manche, inscrivant les premiers points de la rencontre, en route vers une victoire de 2 à 0 aux dépens des Blue Jays de Toronto, dimanche, à Kansas City.

Salvador Perez a en effet expédié une balle dans les gradins lors de cet engagement fatidique. Son cinquième circuit de la saison permettait aux favoris locaux d’inscrire deux points.

Sur la butte, T.J. Zeuch (0-2) n’a pas été en mesure de fermer les valves et le club américain a pu remplacer deux coureurs sur les sentiers après la longue balle de Perez. Ayant donné deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en seulement deux tiers de manche, il a cédé sa place à Tanner Roark, qui a mis fin à la manche avec les sentiers remplis.

Les Blue Jays ont connu des ennuis dans le rectangle des frappeurs, ne plaçant que deux balles en lieu sûr. Les lanceurs des Royals ont par ailleurs retiré consécutivement les 18 derniers frappeurs à leur faire face. Bo Bichette et Joe Panik ont été les deux seuls joueurs à cogner des coups sûrs.

S’il a connu un excellent départ avec deux coups sûrs et trois buts sur balles alloués en six manches, le partant Brady Singer n’a pas obtenu la décision. C’est plutôt Kyle Zimmer (1-0) qui a signé la victoire en vertu d’une manche parfaite en septième.

Greg Holland a pour sa part réussi un deuxième sauvetage cette saison et un 213e en carrière en retirant coup sur coup Randal Grichuk, Rowdy Tellez et Alejandro Kirk en début de neuvième manche.

Les Jays ont ainsi perdu trois des quatre matchs de cette série contre les Royals. Ils profiteront d’une journée de congé lundi avant d’amorcer une courte série de deux parties contre les Red Sox, mardi à Boston.