Gros soulagement pour William Nylander

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto William Nylander l’avoue : il a eu de la difficulté à trouver le sommeil en ayant l’épée de Damoclès de la COVID-19 au-dessus de sa tête dans les derniers jours.

Le hockeyeur a dû se soumettre à une quarantaine de neuf jours après avoir côtoyé une personne déclarée positive au coronavirus. Vendredi, il a reçu l’autorisation requise pour rejoindre ses coéquipiers qui affrontaient les Canucks à Vancouver, dimanche soir.

Celui n’ayant pas joué depuis le 5 avril a certes trouvé le temps long, d’autant plus qu’il avait récolté deux mentions d’aide au cours de chacune de ses deux duels précédant son absence impromptue.

«Nous sommes revenus d’un voyage [à Calgary] et j’ai rencontré quelqu’un ayant reçu un diagnostic positif le lendemain. J’ai dû m’isoler durant neuf jours et ce furent neuf jours de tests, a-t-il mentionné au quotidien Toronto Sun. J’étais préoccupé par la possibilité d’être infecté par la COVID-19 et de la transmettre aux gars. Récemment, j’étais très nerveux, mais heureusement, personne ne l’a eu. C’était la première chose qui m’inquiétait.»

«Cette fois, certains aspects de notre jeu ont été affectés à la suite de son départ, a ajouté au réseau TSN l’instructeur-chef Sheldon Keefe. En enlevant un gars comme Will et toutes ses habiletés, je crois que notre offensive est tombée au neutre et on n’a pas eu autant le contrôle de la rondelle. C’est quelque chose qu’il fait bien et ce sera bon de le revoir, avec sa façon de maîtriser le disque, de patiner en zone neutre et d’attaquer la ligne bleue adverse.»

Un retour qui est le bienvenu

Pour les Leafs, le retour de Nylander dans leur giron arrive à point, car la formation de Keefe avait encaissé trois revers d’affilée avant son affrontement en Colombie-Britannique. L’attaquant devrait aider un jeu de puissance qui en arrache. Avant dimanche, Toronto avait capitalisé sur un seul de ses 42 derniers avantages numériques.

Heureusement pour les Leafs, Nylander et Auston Matthews, absent au match de jeudi face aux Jets de Winnipeg, étaient prêts à reprendre le collier. Le premier a récolté 13 buts et 17 mentions d’aide pour 30 points en 39 sorties cette saison, tout en conservant un différentiel de +11. Quant au second, sa touche autour des filets adverses est reconnue partout. Il domine la ligue avec 32 buts en 40 parties.

D’ailleurs, les deux hommes évoluaient ensemble avec John Tavares, Mitch Marner et le défenseur Morgan Rielly au sein de la première unité d’attaque massive à l’entraînement matinal, dimanche.

«Au cours de cette mauvaise séquence, on a essayé un peu de tout en réunissant ces gars-là et ça n’a pas fonctionné. Toutefois, on a regardé certains trucs et on ne croit pas que cette disette aurait duré aussi longtemps si nous n’avions pas perdu Will et Auston. Je pense que le moment est bon. Nous avons eu du repos et une séance. C’est une bonne occasion pour recommencer à zéro.»