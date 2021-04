Un retour dans le baseball 12 ans plus tard

Le parcours du joueur de baseball Sean Kazmar fils en est un plutôt inhabituel, mais l’athlète a finalement pu disputer à nouveau un match dans le baseball majeur, plus de 12 ans après sa dernière présence dans le circuit Manfred.

Véritable preuve de persévérance, l’athlète de 36 ans n’a jamais voulu abandonner son rêve. Il a rongé son frein durant toutes ces années avant de faire son retour.

L’appel tant attendu est survenu lundi, de la part des Braves d’Atlanta, tout juste avant le début de leur match contre les Cubs de Chicago.

«C’était probablement l’un de mes plus beaux moments en carrière, en tant que gérant, et ce, à tous les niveaux, a dit le gérant de la formation de l’État de la Géorgie, Brian Snitker, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. Bien honnêtement, c’est exceptionnel.»

Kazmar a finalement pris part au match des Braves, exactement 12 ans et 206 jours après avoir joué son dernier match dans les ligues majeures, avec les Padres de San Diego, le 23 septembre 2008.

elon Elias Sports Bureau, il s’agit du neuvième plus gros écart de temps écoulé entre deux matchs disputés par un joueur dans l’histoire du baseball majeur. Il s’est présenté à la plaque en cinquième manche, mais il s’est compromis dans un double-jeu.

«Il a fait preuve de persévérance et de dévouement, et je viens de dire aux [joueurs] qu’il s’améliore en tant que joueur. Il était probablement le joueur le plus utile des matchs pré-saison pour la troisième année de suite. Il est le joueur parfait considérant là où nous sommes en ce moment.»

Le record du plus grand laps de temps écoulé entre deux matchs disputés par un joueur appartient au lanceur Paul Schreiber, qui a joué en septembre 1923 avec les Robins de Brooklyn, avant de monter de nouveau sur le monticule, 22 ans et deux jours plus tard, en septembre 1945, avec les Yankees de New York.

Ce qui s’est passé durant ces 12 années

-Des 34 joueurs qui ont participé au dernier match de Kazmar, en 2008, seul le principal intéressé et le lanceur Wade LeBlanc, avec les Orioles de Baltimore, sont toujours actifs dans le baseball majeur.

-Entre le dernier match de Kazmar avec les Padres et celui de lundi avec les Braves, quelques joueurs ont eu le temps d’entamer leur carrière et semblent y avoir mis fin, dont Brian Dozier, Chris Tillman, Austin Jackson et Mark Trumbo.

-Durant les 12 années qui ont séparé ces deux rencontres, 43 joueurs ont été sélectionnés au moins une fois au match des étoiles et ne font pas partie d’une organisation cette année.

-Le lendemain du dernier match de Kazmer avec les Padres, contre les Dodgers, l’as lanceur Clayton Kershaw faisait ses débuts dans le baseball majeur.