Tournoi RBC Heritage : Stewart Cink en plein contrôle

L’Américain Stewart Cink a maintenu son avance en tête au tournoi RBC Heritage grâce à une troisième ronde de 69 (-2), samedi, à Hilton Head en Caroline du Sud.

Cink possède toujours cinq coups d’avance sur son plus proche rival, son compatriote Collin Morikawa, qui s’est rapproché au deuxième rang grâce à une ronde de 67 (-4) samedi. Après avoir joué la normale sur le neuf d’aller, Morikawa a terminé le parcours en force en calant quatre oiselets à ses six derniers trous. Il a ainsi porté son cumulatif à 200 (-13).

Pour sa part, Cink a légèrement réduit la cadence après avoir réussi deux premières rondes de 63 (-8). L’Américain de 47 ans a néanmoins fait preuve de constance à sa troisième sortie au Harbour Town Golf Links en enregistrant trois oiselets et un boguey.

Avec une ronde à faire, il présente un dossier de 195 (-18). Il tentera dimanche d’obtenir une deuxième victoire cette saison et une huitième en carrière sur le circuit.

L’Argentin Emiliano Grillo a conservé sa troisième place en bouclant lui aussi le parcours avec un pointage de 69. Il accuse six coups de retard sur Cink.

Deuxième après deux rondes, le Canadien Corey Conners a glissé au sixième rang après avoir joué 72 (+1). L’Ontarien, qui avait signé des cartes de 67 et de 64 à ses deux premières sorties, a connu moins de succès cette fois-ci en enregistrant un oiselet et deux bogueys. Il a maintenant huit coups de retard sur le meneur.

Champion en titre du tournoi, Webb Simpson a signé la meilleure ronde de la journée en complétant le parcours en 64 coups (-7). L’Américain a fait un parcours sans faute en plus de réussir sept oiselets. Cette performance lui a permis de gagner 34 places au classement et de rejoindre Conners au sixième rang, à -10. L'Anglais Matt Fitzpatrick et l'Américain Harold Varner sont également sixièmes.