Les points de presse du CH

Les Canadiens de Montréal disputaient un dernier match à domicile avant de jouer leurs cinq prochaines rencontres à l'étranger. Ils ont été lessivés 4-0 par les Sénateurs d'Ottawa, samedi.

Dominique Ducharme a répété qu'il ne peut apporter de changements à sa formation - plafond salarial obilge - après avoir connu une soirée difficile face aux «Sens»..

• À lire aussi: Les Canadiens sans vie contre les Sénateurs

«On manquait d'exécution à certains moments et il n'y avait pas assez de trafic devant Matt Murray.»

«On veut gagner plus à domicile, mais on part sur la route, où on a été bons. C'est de ce côté qu'il faut regarder.»

L'entraîneur-chef a ajouté que l'absence de Brendan Gallagher a des répercussions dans l'effectif : «quand un gars s'absente, c'est aux autres de se lever».

Price : «Je me sentais bien»

Le gardien Carey Price était de retour devant le filet après avoir raté les six derniers matchs.

«Je me sentais bien, a-t-il assuré. Quand on prend une pause, il y a toujours une adaptation, mais ça ne m'a pas pris trop de temps.»

«Les Sénateurs, comme les Flames, ont connu des sorties en force contre nous. Ils restent de bonnes équipes (malgré leur position au classement).»

Comme Paul Byron, il croit que le CH doit fournir le même effort tous les soirs.

«Il faut trouver de la constance sur une base régulière.»

Pour sa part, le défenseur Ben Chiarot dit que le CH doit créer plus de chances de marquer.

«Quand j'étais à l'écart du jeu, j'ai pu regarder de la galerie de presse. On ne gagnera pas plusieurs matchs si tu marques seulement deux buts», a-t-il dit.

«Nous ne générons pas assez d'attaque.»

Paul Byron était le premier à prendre la parole. Il s'explique mal pourquoi le Tricolore fait bien contre les bonnes équipes, mais tombe dans le piège face aux formations plus faibles :