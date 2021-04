Carter Hart: une victoire qui fait du bien

Le jeune gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart était tout sourire, jeudi soir. Pour cause, il venait d'inscrire sa première victoire depuis le 18 mars dernier.

L’athlète de 22 ans savourait donc ce gain de 2 à 1 en tirs de barrage sur les Penguins de Pittsburgh. Il n’avait pas connu ce bonheur à ses sept derniers départs.

«Je me sens très bien, a affirmé Hart, lors des conférences de presse qui ont suivi le match. Pour moi, la clé du succès c’est d’avoir du plaisir. Ce soir [jeudi], c’était énorme. D’obtenir les deux points, d’aller en chercher un supplémentaire en fusillade, c’est excellent. Nous sommes tous motivés par ça.»

Face aux Penguins, l’homme masqué des Flyers a repoussé 31 des 32 rondelles que ses rivaux ont dirigées sur son filet. Il a également frustré deux des trois patineurs qui se sont présentés devant lui en tirs de barrage.

«Carter a fait de très gros arrêts, a analysé l’entraîneur-chef des Flyers Alain Vigneault. En prolongation, nous n’étions pas la meilleure équipe. Ils ont obtenu les meilleures chances. Carter nous a maintenus dans la partie, il nous a donné une chance.»

Merci Giroux et Couturier

Désirant partagé le crédit, Hart a souligné les réussites de ses coéquipiers Claude Giroux et Sean Couturier lors de la fusillade. Les deux vétérans des Flyers ont servi de magnifiques feintes au gardien Tristan Jarry.

«C’était assez ridicule, s’est exclamé Hart. La feinte de G et ensuite Coots... j’ai cru qu’il allait manquer d’espace et il l’a finalement mis dedans. C’est la première fois que je le voyais faire quelque chose de la sorte. Ce sont deux joueurs qui ont de très belles habiletés.»

Hart et les Flyers tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi après-midi, alors que les Capitals de Washington seront de passage au Wells Fargo Center. Avant les affrontements de vendredi, la formation de la Pennsylvanie occupait le sixième échelon de la section Est, à six points des Bruins de Boston et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.