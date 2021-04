Les Jets s’approchent du sommet

Les Jets de Winnipeg se sont dangereusement approchés du premier rang de la division Nord, jeudi, à Toronto, en venant à bout des Maple Leafs au compte de 5 à 2.

Cette victoire permet à la formation manitobaine de s’installer à seulement trois points de la première position, détenue par les Torontois. Les deux équipes ont le même nombre de matchs joués.

Sur la glace du Scotiabank Arena, les Jets ont vu leurs adversaires ouvrir la marque, par l’entremise d’Alex Galchenyuk, mais ils ont répliqué à trois occasions avant la fin du premier vingt. Nikolaj Ehlers, Kyle Connor et Mark Scheifele, dans un intervalle d’un peu plus de trois minutes, ont tour à tour déjoué Jack Campbell, qui a ensuite été retiré de la rencontre. Il a seulement bloqué trois des six rondelles dirigées vers lui.

En remplacement à Campbell, David Rittich a cédé seulement une fois, au troisième vingt, devant Ehlers. Connor a ajouté un filet dans une cage déserte.

Connor et Ehlers ont chacun atteint le plateau des 20 buts cette saison durant ce duel.

Le Lightning gagne le duel de la Floride

À Tampa, dans la bataille de la Floride, le Lightning s’est offert un gain de 3 à 2 en prolongation face aux Panthers.

C’est Victor Hedman qui a décidé de l’issue du match lors de la période supplémentaire.

L’équipe locale n’a eu besoin que de 19 tirs pour triompher. En plus d’Hedman, Alex Killorn et Colton Ross ont secoué les cordages.

À l’autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 des 38 lancers auxquels il a fait face. Patric Hornqvist et Anthony Duclair ont placé la rondelle dans le fond de son filet.

Hall brise la glace avec les Bruins

À Boston, Taylor Hall a inscrit son premier but dans l’uniforme des Bruins dans un gain de 4 à 1 face aux Islanders de New York.

Pour sa part, Brad Marchand a touché la cible à deux reprises et a atteint le cap des 20 buts en une saison pour la 10e fois de sa carrière. Il est seulement le quatrième joueur dans l’histoire des Bruins à réaliser l’exploit.

Craig Smith a inscrit l’autre but des Bruins, sur le jeu de puissance. Du côté des Islanders, Travis Zajac a été le seul marqueur. Il s’agit pour lui aussi d’un premier but avec sa nouvelle formation, qui l’a acquis des Devils le 7 avril dernier.

À son premier match depuis le 25 mars, Tuukka Rask a repoussé 22 des 23 tirs dirigés vers la cage des Bruins. À l’autre bout de la patinoire, Semyon Varlamov a réalisé 41 arrêts.

Mantha récidive

À Washington, Anthony Mantha a marqué son deuxième but en autant de matchs avec les Capitals dans une défaite de 5 à 2 face aux Sabres de Buffalo.

Nicklas Backstrom, qui disputait son 1000e match dans la LNH, a obtenu une mention d’aide sur la réussite du Québécois.

Le gardien Dustin Tokarski a signé sa première victoire cette saison avec les Sabres, et sa première dans le circuit Bettman depuis le 12 décembre 2015, en repoussant 27 lancers.

À New York, Artemi Panarin a récolté deux buts et une aide pour aider les Rangers à blanchir les Devils du New Jersey 4 à 0. Pour sa part, Colin Blackwell a obtenu trois mentions d’aide.

Igor Shesterkin a réalisé le jeu blanc, son deuxième consécutif cette semaine face aux Devils, grâce à ses 16 arrêts.