La LHJMQ se prépare pour les séries

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé jeudi son calendrier pour la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe du Président.

Les formations québécoises seront regroupées dès la fin avril dans quatre villes-bulles pour amorcer leur parcours éliminatoire, en l’occurrence à Chicoutimi, Drummondville, Shawinigan et Val-d’Or.

La série entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Olympiques de Gatineau se déroulera au Centre Gervais Auto, à Shawinigan, tandis que celle opposant les Remparts de Québec aux Voltigeurs sera présentée à Drummondville. Les horaires de ces deux séries restent à préciser selon l’évolution de la situation liée à la COVID-19 chez les Olympiques et les Remparts.

Trois séries s’amorceront le 23 avril, soit celles entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Tigres de Victoriaville (au Centre Air Creebec, à Val-d’Or), entre l’Océanic de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan (au Centre Gervais Auto), ainsi qu’entre le Phoenix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi (au Centre Georges-Vézina, à Chicoutimi).

Pour leur part, le Drakkar de Baie-Comeau et les Foreurs de Val-d’Or commenceront leur série le 24 avril au Centre Air Creebec.