Un 1000e match que Milan Lucic n’oubliera pas

De passage au Centre Bell cette semaine, Milan Lucic a encore de l’essence dans le réservoir et avant les deux matchs des Flames de Calgary face au Canadien de Montréal, mercredi et vendredi, il a aidé à sa façon l’équipe albertaine à garder en vie ses minces espoirs d’accéder aux séries.

Disputant son 1000e match en saison régulière, mardi, le vétéran de 14 ans dans la Ligue nationale de hockey a contribué au gain de 3 à 2 en prolongation des siens contre les Maple Leafs de Toronto. Celui affichant 17 points au compteur cette année a rapidement fait sentir sa présence. Il a obtenu une mention d’aide sur le premier filet de la rencontre, inscrit par Juuso Valimaki à la cinquième minute de jeu. Après que les Leafs eurent créé l’égalité à mi-chemin de la période initiale, il a jeté les gants devant Scott Sabourin.

Pour Lucic, il s’agissait d’un 78e combat en carrière et en dépit d’une coupure au visage, il ne regrette rien. L’objectif ultime a été atteint, Calgary ayant ajouté deux points de classement.

«C’est drôle car quand je l’ai vu dans la formation, je savais qu’il y avait 100 % de probabilités qu’il me demande de l’affronter, a mentionné Lucic au réseau Sportsnet en évoquant Sabourin. Ils venaient de marquer un but et j’ai dit oui. C’était un autre de ces combats prémédités, j’imagine.»

Aussi, l’ancien des Bruins de Boston, des Kings de Los Angeles et des Oilers d’Edmonton aurait pu réussir un premier tour du chapeau à la Gordie Howe depuis 2012 s’il n’avait pas loupé une chance plus tôt.

«J’aurais aimé ne pas manquer le filet durant la séquence précédant le combat. Autrement, j’aurais réussi le spécial Gordie en trois présences, a rigolé le joueur d’avant. Ç'aurait pu être une belle histoire, cela reste un grand accomplissement qui devient plus important encore lorsque votre équipe gagne.»

Un hommage collectif

Pour leur part, les coéquipiers de Lucic se sont assurés d’exprimer leur appréciation à son égard. À l’image des recrues qui effectuent leurs débuts, l’attaquant a eu droit au tour de patinoire en solitaire au début de la période d’échauffement. Pendant la journée, les joueurs des Flames portaient des t-shirts et des casquettes soulignant le 1000e match du hockeyeur. Et au cours de la séance, ils ont tous laissé leur casque protecteur au banc afin de lui rendre hommage.

«Moi et Mark Giordano en avons parlé le soir précédent [lundi]. Effectuer un tour de glace en solo, ce n’était pas dans les carnets lorsque j’étais une recrue, donc je n’avais jamais eu vraiment à en faire un. Ainsi, nous pensions qu’il n’y avait pas une meilleure occasion que celle-là», a expliqué Lucic.

«C’est un excellent coéquipier, un gars que plusieurs d’entre nous prennent comme modèle, a louangé Johnny Gaudreau, qui a inscrit le but décisif, mardi. En prenant part à ce match et en obtenant la victoire pour lui, nous avons eu une belle soirée.»