Autre changement à l’horaire pour Christian Mbilli

Le boxeur Christian Mbilli affrontera, s’il n’y a pas d’autres imprévus sur son chemin, Jesus Antonio Gutierrez Velazquez le 22 avril à New York, a indiqué son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM), mercredi.

Initialement, Mbilli (17-0-0, 16 K.-O.) devait se mesurer à l’Ukrainien Ievgen Khytrov le 18 mars à Porto Rico, mais celui-ci n’a pu suivre un camp d’entraînement optimal en raison d’une infection à la COVID-19 et le combat a été annulé. Puis, la date du prochain duel du protégé d’EOTTM avait été déplacée au 8 avril, mais il aura finalement lieu deux semaines plus tard.

Gutierrez Velazquez (27-4-2, 14 K.-O.) s’est ainsi entendu avec le clan de Mbilli pour l’affronter au Military Academy de West Point. Le Mexicain est un ancien rival de Steven Butler et a déjà boxé contre l’aspirant mondial brésilien Esquiva Falcao.

«Après l’annulation de Khytrov, Christian n’a jamais levé le pied de l’accélérateur au gymnase. Il sera donc prêt pour affronter Gutierrez», a mentionné dans un communiqué l’entraîneur de Mbilli, Marc Ramsay.

Les équipes de promotion Ring City et EOTTM affirment que Mbilli, qui évolue chez les super-moyens, a essuyé une douzaine de refus pour son prochain combat. Parmi ceux ayant décliné l’invitation, il y a Steven Nelson, Vladimir Shishkin et Tureano Johnson. Pour sa part, Maksym Bursak avait accepté l’offre émise du promoteur de Mbilli, mais celui qui avait offert une bonne opposition à David Lemieux le 7 décembre 2019 s’est ravisé.

«On trouvait dommage que Khytrov ait contracté la COVID-19 au début de son camp d’entraînement et que cela ait retardé sa préparation pour son combat du 18 mars puisque Christian était prêt pour lui. Par contre, nous savons que Mbilli est très discipliné et qu’il ne craint pas d’affronter qui que ce soit. Nous avons donc contacté tous les meilleurs boxeurs disponibles pour le remplacer. Gutierrez est celui qui a accepté parmi tant de demandes», a affirmé le président d’EOTTM, Camille Estephan.