Antony Auclair officiellement un Texan

Les Texans de Houston ont officialisé l’embauche de l’ailier rapproché Antony Auclair, mercredi.

Âgé de 27 ans, le joueur québécois a évolué avec Buccaneers de Tampa Bay ces quatre dernières années et a participé à leur victoire au Super Bowl en février.

Auclair avait décidé de prolonger son association avec les Buccaneers la saison dernière alors qu’il était joueur autonome avec restriction. Cette année, il a opté pour un nouvel environnement où il pourrait obtenir davantage de temps de jeu.

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval, qui n’a jamais été repêché dans la NFL, a disputé huit matchs la saison dernière avec les Bucs et a obtenu deux départs. Au total, il a participé à 40 matchs des Bucs en quatre ans.

À Houston, Auclair se retrouvera aux côtés de joueurs tels Jordan Akins, Kahale Warring, Ryan Izzo, Pharaoh Brown et Paul Quessenberry.