Un parieur gagne le gros lot avec une mise de 50 $

Un parieur de Brossard a remporté plus de 125 000 $, avec une mise de seulement 50 $ sur Mise-o-jeu.

Stéphane Gonzalez en a parlé lors de sa chronique Gages-tu avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'est quand même assez audacieux comme pari et la liste d'épicerie l'est tout autant. C'est une cote astronomique quand on regarde l'accumulation. C'est un généraliste qui est allé piger un peu partout. Il faut le faire là!»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.