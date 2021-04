Jordie Benn, une police d’assurance pour les Jets

Les Jets de Winnipeg estiment avoir conclu une bonne affaire en mettant la main sur le vétéran Jordie Benn, qui ajoutera de la profondeur à la ligne bleue dans le dernier droit du calendrier régulier.

La formation manitobaine a obtenu le défenseur des Canucks de Vancouver à la date limite des transactions, lundi, cédant un choix de sixième tour. Pour le directeur général Kevin Cheveldayoff, l’arrivée de l’ancien du Canadien de Montréal permettra d’assurer les arrières du club en cas de blessure. Actuellement, l’entraîneur-chef Paul Maurice compte sur Josh Morrissey, Tucker Poolman, Dylan DeMelo, Logan Stanley, Neal Pionk et Derek Forbort à la défense.

Aussi, Benn constituera un atout avec son physique et son expérience, sans oublier sa polyvalence, d’après le DG.

«L’habileté d’un joueur à évoluer des deux côtés donne une option de plus aux entraîneurs avec laquelle ils sont à l’aise. Ils peuvent essayer quelque chose de différent en le plaçant avec un gaucher ou un droitier s’il est capable de s’ajuster. La flexibilité est bonne dans toute situation où la profondeur est de mise. Jordie est un gars qui bataille durement. C’est un professionnel ayant beaucoup de matchs à son actif. Son expérience sera utile à mesure que les parties deviendront un peu plus intenses et robustes», a indiqué Cheveldayoff selon des propos rapportés par le quotidien «Winnipeg Sun».

Un trou béant?

Aux yeux de certains observateurs, toutefois, les Jets auraient dû aller chercher un arrière pouvant faire partie de leur top 4. Avec des attaquants redoutables comme Auston Matthews et Connor McDavid qui jouent dans la section Nord, Winnipeg aura fort à faire pour bien appuyer son gardien Connor Hellebuyck, récipiendaire du trophée Vézina l’an passé.

Cheveldayoff a tenté de conclure d’autres échanges, mais rien n’a abouti.

«Nous avons examiné quelques options et essayé des choses qui auraient pu être de gros changements, mais les joueurs qu’on visait n’ont pas bougé, a commenté le DG. Il y avait différents termes : quelques-uns étaient plus longs que d’autres. Mais pour ce qui est des raisons pour lesquelles des joueurs n’ont pas été échangés, ce serait aux équipes concernées d’expliquer pourquoi.»