CH: Merrill, nouveau spécialiste du désavantage numérique?

Le nouveau venu du CH Jon Merrill ne débarque peut-être pas à Montréal avec la réputation d’un défenseur capable d’inscrire 70 points en une saison, mais il pourrait néanmoins s’avérer très utile à plusieurs autres égards.

En entrevue à «JiC», le gardien des Red Wings et ex-coéquipier du longiline défenseur Jonathan Bernier a répondu par l’affirmative lorsque Jean-Charles Lajoie lui a demandé si Merrill était le spécialiste du désavantage numérique à Detroit.

«Oui, absolument. Et même à cinq contre cinq, il est en mesure de faire une bonne première passe. Ajoutons qu'il ne déteste pas se porter devant et appuyer l’attaque. Cela dit, sa principale qualité demeure son jeu défensif. C’est le genre de coéquipier que les gardiens aiment. Il bloque des tirs et exécute les petits détails que les gens ne voient peut-être pas. Jon est aussi très constant dans son jeu.»

Et au-delà de ses qualités sur la patinoire, Merrill, avance Bernier, était très apprécié par ses coéquipiers des «Wings».

«On l’adorait à Detroit. C’est un gars très calme et il est d’excellente compagnie. Je suis sûr qu’il sera aimé à Montréal.»

Jonathan Bernier s'est également prononcé sur le départ vers Washington de son ami Anthony Mantha.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.