Un autre défenseur quitte les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont poursuivi leur vente de feu, lundi, en se départissant d’Erik Gudbranson en l’envoyant aux Predators de Nashville, lundi.

Les «Preds» ont donné en échange le défenseur Brandon Fortunato et une sélection de septième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2023.

L’arrière de 6 pi 5 po et 222 lb a été limité à un but et trois points en 36 parties cette saison, mais c’est principalement pour sa robustesse qu’il évolue dans la LNH.

Originaire d’Ottawa, il a obtenu 21 buts et 76 points en 554 matchs en carrière avec cinq équipes. Il a par ailleurs écopé de 628 minutes de pénalité.

Les Sénateurs avaient déjà été actifs, dimanche, en envoyant Braydon Coburn aux Islanders de New York et Mike Reilly aux Bruins de Boston.

Un arrière de plus chez les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont obtenu le défenseur Ben Hutton des Ducks d’Anaheim, lundi.

Selon le réseau TSN, la formation californienne a obtenu un choix de cinquième tour.

Hutton a obtenu un but et quatre mentions d’aide en 34 rencontres cette saison, tout en maintenant une fiche de -13. L’ancien des Canucks de Vancouver et des Kings de Los Angeles a totalisé 91 points en 375 affrontements dans la Ligue nationale de hockey depuis ses débuts en 2015-2016.

Le vétéran avait signé un pacte d’un an et de 950 000 $ en janvier dernier.

Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, a aussi transigé avec les Sharks de San Jose pour leur refiler l’attaquant Alexander Barabanov moyennant le pivot Antti Suomela.

Barabanov a été limité à une aide en 13 sorties avec l’équipe de la Ville Reine cette année. Il a aussi amassé cinq points en deux duels avec les Marlies, dans la Ligue américaine.

Pour sa part, Suomela a été blanchi en quatre matchs chez les Sharks en 2020-2021. Il compte 51 parties d’expérience dans le circuit Bettman.