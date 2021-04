Dur retour à la réalité pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont été beaucoup moins impressionnants au bâton, lundi à Dunedin, en Floride, qu’ils l’avaient été la veille. Au lendemain d’une performance de 15 points, la troupe de Charlie Montoyo s’est inclinée 3 à 1 contre les Yankees de New York.

Pourtant, la seule formation canadienne du circuit avait été la première à s’inscrire au tableau indicatif, alors que Bo Bichette avait été en mesure de croiser la plaque sur un roulant de Randal Grichuk, dès leur premier tour au bâton.

Les Bombardiers du Bronx ont mis un peu de temps avant de frapper les balles offertes par le lanceur partant des Blue Jays, Robbie Ray, mais lorsqu’ils ont été en mesure de le faire, ils ont réussi de façon spectaculaire. À la suite d’un simple de Rougned Odor, en cinquième manche, le receveur Kyle Higashioka a expédié la balle à l’extérieur des limites du terrain, ce qui procurait les devants à son équipe.

L’athlète de 30 ans est revenu à la charge au huitième tour au bâton des siens, mais cette fois, il a contourné les coussins seul après son circuit.

Gerrit Cole est celui qui a hérité de la victoire. Même s’il a accordé le premier point du match, l’as partant des Yankees a muselé les frappeurs des Jays, lui qui a accordé seulement trois coups sûrs et un but sur balle. Il a aussi passé huit adversaires dans la mitaine, en six manches de travail. Aroldis Chapman s’est mérité le sauvetage.

Dans le camp de l’équipe locale, Ray s’est vu attribué la défaite, même s’il a relativement bien géré les puissants frappeurs de la formation new-yorkaise. Il a réussi trois retraits sur des prises et accordé autant de buts sur balles, ainsi que de coups sûrs.

Aaron Hicks absent

Par ailleurs, les Yankees devaient se débrouiller sans le voltigeur Aaron Hicks pour ce duel. L’athlète de 31 ans a décidé de ne pas jouer en réponse au décès d’un homme noir, tiré par un policier au Minnesota dimanche soir.

«Aaron est fortement ébranlé et blessé», a indiqué le gérant des Bombardiers du Bronx, Aaron Boone, avant la partie.

Repêché par les Twins du Minnesota, Hicks a disputé les trois premières campagnes de sa carrière dans cet État.

Les Twins, ainsi que les Timberwolves (NBA) et le Wild (LNH) ont tous reporté leur affrontement de lundi, en raison des tensions raciales causées par la mort du jeune homme de 20 ans.

Wil Myers se charge des Pirates

À Pittsburgh, le voltigeur des Padres de San Diego a produit cinq points dans une victoire de 6 à 2 des siens contre les Pirates.

Il s’est particulièrement illustré en sixième manche, en frappant une longue balle alors que Manny Machado était sur les sentiers.

C’est toutefois dès le premier tour au bâton de la formation californienne que Myers s’est mis en marche, en cognant un simple d’un point. Il est revenu à la charge en septième manche, avec un autre simple, bon pour deux points cette fois.

La défaite n’est pas allée au dossier de Trevor Cahill, le partant des Pirates, lui qui a tout de même réussi huit retraits sur des prises, en cinq manches au monticule.

Pour sa part, Yu Darvish a passé six frappeurs dans la mitaine pour mériter sa première victoire de la saison.