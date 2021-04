Alex Iafallo demeure à Los Angeles

Ayant été impliqué au coeur des rumeurs à l’occasion de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi, l’attaquant Alex Iafallo a plutôt accepté un pacte de quatre ans pour rester avec les Kings de Los Angeles.

Le contrat lui permettra de mettre la main sur 4 millions $ en moyenne par année.

L’ailier gauche de 27 ans a touché la cible 11 fois et ajouté 14 mentions d’aide pour 25 points en 39 parties depuis le début de la saison. Il a totalisé 52 buts et 126 points en 266 affrontements lors des quatre plus récentes campagnes.

Jamais repêché, il a jusqu’ici porté uniquement l’uniforme des Kings au sein du circuit Bettman.

Les Flyers tiennent à Scott Laughton

Les Flyers de Philadelphie ont offert une prolongation de contrat de cinq ans à l’attaquant Scott Laughton, lundi.

Selon le réseau Sportsnet, le pivot a obtenu un salaire annuel de 3 millions $. Il aurait pu devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne, lui qui avait signé une entente de deux ans, d’une valeur totale de 4,6 millions $, en juillet 2019.

Cette saison, Laughton a touché la cible à sept reprises et a fourni 10 mentions d’aide pour 17 points en 38 rencontres. Il a également maintenu un différentiel de +7.

Le natif d’Oakville, en Ontario, avait été le choix de première ronde (20e au total) des Flyers au repêchage de 2012.