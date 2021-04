Nikita Gusev se trouve une nouvelle équipe

Les Panthers de la Floride ont embauché l’attaquant Nikita Gusev, dimanche, après que son association avec les Devils du New Jersey eut pris fin la veille.

Le pacte est d’un an et selon le site The Athletic, le hockeyeur de 28 ans aura droit à un salaire de 1 million $.

Vendredi, le Moscovite avait été soumis au ballottage pour fins de résiliation de contrat et n’a été réclamé. Il écoulait la dernière campagne d’une entente de deux ans et de 9 millions $.

«Nikita est un patineur talentueux et créatif qui joue avec une excellente vitesse, tout en ayant des atouts de fabricant de jeux, a commenté le directeur général Bill Zito par voie de communiqué. Il a prouvé qu’il constituait une menace à l’attaque tout au long de sa carrière.»

En 2020-2021, Gusev a inscrit deux buts et trois mentions d’aide en 20 rencontres, tout en conservant un différentiel de -12. Lors de la campagne précédente, il avait accumulé 44 points, dont 13 filets, en 66 parties avec les Devils.

Le choix de septième tour du Lightning de Tampa Bay, le 202e au total, au repêchage de 2012 a évolué en Ligue continentale entre 2010-2011 et 2018-2019, remportant la coupe Gagarine en 2017.