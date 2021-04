LNH: quelques défenseurs disponibles

En plus de Victor Mete, d’autres défenseurs se sont retrouvés au ballottage dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche, à la veille de la date limite des transactions.

Ainsi, Sami Vatanen, Danny Dekeyser et Alex Biega sont disponibles, tout comme l’arrière des ligues mineures Josh Healey.

Chez les Devils du New Jersey, Vatanen a totalisé deux buts et trois mentions d’aide en 29 sorties cette saison, tout en maintenant une fiche de +1. L’ancien des Ducks d’Anaheim a disputé 463 parties du calendrier régulier en carrière, obtenant 199 points. Il touche 2 millions $ pour l’année en cours et deviendra joueur autonome sans compensation.

Du côté des Red Wings de Detroit, Dekeyser, 31 ans, a amassé six points en 34 affrontements et présenté un différentiel de -3. Le vétéran de 475 matchs dans la LNH détient un pacte valide jusqu’à la fin de 2021-2022 et gagnera 5 millions $ l’an prochain. Toujours dans le camp des Wings, le Montréalais Biega a été limité à quatre rencontres. Il sera cédé aux ligues mineures ou à l’escouade de réserve s’il ne trouve pas preneur.

Enfin, Healey appartient aux Predators de Nashville, qui l’ont fait jouer avec leur club-école de Chicago en 2020-2021.