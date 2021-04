Connor McDavid furieux contre la LNH

Les Oilers d'Edmonton ont marqué samedi le premier anniversaire du décès tragique de Colby Cave et Connor McDavid a bien mal digéré la décision de la Ligue nationale de hockey (LNH) de replanifier un match quelques heures après un événement commémoratif émotif.

Le circuit Bettman a effectivement annoncé lundi dernier qu’un duel entre les Oilers et les Flames, initialement prévu le 7 mai, allait finalement avoir lieu samedi à Calgary. La ligue était pourtant bien au fait de la cérémonie en l’honneur de Cave, qui était organisée depuis plusieurs semaines.

Pendant qu’ils étaient à l’hôtel à Calgary, les joueurs des Oilers d’Edmonton ont ainsi regardé à distance ce moment chargé d’émotions qui avait lieu au Rogers Place. Puis, en soirée, ils ont été sévèrement corrigés au compte de 5 à 0 par les Flames.

«Vous demandez beaucoup à des gars qui se sont assis pour traverser quelque chose comme ça, pour se souvenir de leur coéquipier, de voir ce qu’ils traversent, toute la famille, et de leur demander de performer ce soir-là, a expliqué McDavid après la rencontre, selon le site The Athletic. Je ne suis pas certain de ce que la ligue pensait.»

«Certaines journées, c’est plus qu’une question de hockey. De toute évidence, la performance n’était pas là ce soir, mais aujourd’hui, il est question de Colby et de la célébration de sa vie. Vous aimeriez que la LNH réfléchisse peut-être un peu à cela», a ajouté le capitaine de la formation.

Cave est décédé le 11 avril 2020 à la suite d’une hémorragie cérébrale, quatre jours après une opération au cerveau visant à retirer un kyste. Il avait 25 ans. Une fondation en sa mémoire a depuis été mise en place, ayant pour mission de favoriser l’accès aux sports aux jeunes des milieux défavorisés.