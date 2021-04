Makhmudov se battra enfin aux États-Unis

Le géant Arslanbek Makhmudov effectuera ses débuts tant attendus aux États-Unis, le vendredi 23 avril, à Del Paso, au Texas, et le promoteur Camille Estephan ne cache pas son excitation.

«Nous sommes fébriles à l’idée d’enfin pouvoir montrer au restant de l’Amérique la plus grande menace chez les poids lourds actuellement, a indiqué le président d’Eye of the Tiger Management, par voie de communiqué, vendredi. Arslanbek est un athlète professionnel accompli. Il est totalement dédié à son sport en plus d’être très talentueux. Il a tout ce qu’il faut.»

Pour l’occasion, Makhmudov (11-0-0, 11 K.-O.) défendra son titre NABF face à Nagy Aguilera (21-10-0, 14 K.-O.) lors du deuxième combat principal de la soirée prévu pour 10 assauts. Cette soirée de boxe sera clôturée par le combat de championnat du monde WBO opposant Jaime Munguia (36-0-0, 29 K.-O.) à D’Mitrius Ballard (20-0-1, 13 K.-O.).