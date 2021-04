Le Crew plus convaincant que jamais

Le Crew de Columbus n’aurait pas pu rêver mieux pour entamer son parcours en Ligue des champions de la CONCACAF, jeudi au Nicaragua. La formation de l’Ohio a vaincu le Real Esteli par la marque de 4 à 0 lors du match-aller des huitièmes de finale.

Le Crew a rapidement mis le pied au plancher, marquant l’ensemble de ses buts avant la mi-temps.

Gyasi Zardes a réussi un doublé. Il a d’abord ouvert la marque à la 19e minute, avant de donner une avance de trois buts aux siens, 14 minutes plus tard. Zardes s’est particulièrement démarqué sur son premier but. Il a d’abord profité d’une erreur de communication entre deux défenseurs adverses pour leur soutirer le ballon et déjouer le gardien adverse.

Jonathan Mensah et Pedro Santos, sur un tir de pénalité, ont réussi les autres filets du Crew.

Malgré le pointage, qui laisse croire à un match à sens unique, le gardien du Crew, Eloy Room, a été mis à rude épreuve. L’athlète de 32 ans a repoussé cinq ballons pour réussir le blanchissage.

Le match-retour aura lieu le 15 avril, en sol américain.