Une deuxième défaite en deux jours

Le Canadien de Montréal a subi une deuxième défaite en autant de soirs, jeudi, au Centre Bell, en s’inclinant par la marque de 4 à 2 devant les Jets de Winnipeg. Il s’agit d’ailleurs d’un cinquième revers en sept matchs cette saison pour le Tricolore devant la formation manitobaine.

Les deux équipes devaient se débrouiller sans des joueurs importants. Chez le Canadien, Brendan Gallagher manquait à l’appel après avoir subi une fracture à un pouce. Pour leur part, les Jets disputaient un premier match sans leur capitaine Blake Wheeler, qui présente des symptômes de commotion cérébrale.

La formation manitobaine a néanmoins entrepris le match en force, prenant les devants après seulement 18 secondes de jeu. C’est Josh Morrissey qui a ouvert la marque à l’aide d’un tir voilé.

Phillip Danault a répliqué moins de deux minutes plus tard en bondissant sur un retour de lancer alloué par Connor Hellebuyck. Mais les Jets n’ont pas tardé à reprendre l’ascendant.

Trevor Lewis leur a redonné les devants à mi-chemin en première période. Malgré la couverture de Victor Mete, Lewis a réussi à rediriger la passe de Neal Pionk derrière Jake Allen.

Nikolaj Ehlers a ensuite tiré profit de sa vitesse pour se débarrasser de Jeff Petry et déjouer Allen d’un tir bas.

Paul Byron a réduit l’écart en deuxième période à la suite d’un bond capricieux de la rondelle sur la bande derrière le filet d’Hellebuyck. Ce dernier a été pris hors position en tentant de la récupérer et Byron a enfilé l’aiguille dans une cage abandonnée.

Andrew Copp a toutefois assuré la victoire aux Jets en marquant dans un filet désert, en fin de rencontre.

Il s’agissait d’un deuxième départ en autant de soirs pour Allen, qui était devant le filet du Tricolore mercredi dans la défaite de 3 à 2 contre les Maple Leafs, à Toronto. Face aux Jets, Allen a fait face à 26 tirs. Pour sa part, Hellebuyck a brillé en repoussant 36 des 38 lancers auxquels il a fait face.

Le Canadien et les Jets s’affronteront à nouveau samedi, au Centre Bell.

TROISIÈME PÉRIODE

19:22 - BUT! Andrew Copp complète la marque dans un filet désert.

15:48 - Nick Suzuki est puni pour bâton élevé à l'endroit de Mason Appleton.

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

18:26 - Nick Suzuki est puni pour obstruction à l'endroit de Mathieu Perreault.

15:14 - BUT! Paul Byron profite d'un rebond chanceux sur la bande derrière le filet de Connor Hellebuyck pour réduire l'écart à un seul but.

11:36 - Corey Perry et Logan Stanley sont chassés pour rudesse.

07:36 - Josh Anderson est puni pour obstruction à l'endroit de Nate Thompson.

06:47 - Andrew Copp est chassé pour avoir fait trébucher Jake Evans.

00:43 - Adam Lowry est puni pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

13:07 - BUT! Nikolaj Ehlers inscrit son 16e but de la campagne et porte ainsi un dur coup à la formation montréalaise.

08:03 - BUT! Trevor Lewis redonne les devants aux Jets en redirigeant une passe parfaite de Neal Pionk derrière Jake Allen.

01:40 - BUT! Phillip Danault réplique rapidement en récupérant un retour de lancer de Tomas Tatar dans l'enclave.

00:18 - BUT! Josh Morrissey ouvre la marque tôt dans le match en avec un bon tirs des poignets de l'enclave après avoir reçu une belle passe de Mathieu Perreault.

00:00 - Début de la rencontre.