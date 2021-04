CH: ne rien donner à Pierre-Luc Dubois

Au lendemain de leur défaite face à Auston Matthews et les Maple Leafs à Toronto, mercredi, les Canadiens s’envolent vers Montréal pour y affronter les Jets de Winnipeg en soirée.

Le CH doit rapidement se remettre de sa sortie de la veille au Scotiabank Arena et se servir de la défaite de 3-2 comme une leçon bien apprise, voire s’en inspirer : Auston Matthews a frappé dès la 54e seconde de la rencontre en plus d’orchestrer une parfaite incursion à 3 contre 2 pour préparer le but de Zach Hyman en troisième période.

La bonne nouvelle pour le Tricolore, c’est qu’il a sous la main un Corey Perry revigoré. Le vétéran de 34 ans a signé un doublé dans une cause perdante. Une mutation sur l’aile droite du trio de Phillip Danault et Tomas Tatar, à la place de Brendan Gallagher, est-elle dans les plans?

C’est Jesperi Kotkaniemi qui a été employé dans ce rôle dans la Ville-Reine et bien qu’il n’ait pas mal paru, lui qui a mangé les bandes par moments, il reste à voir si le Finlandais restera à l’aile encore longtemps.

Par ailleurs, Jake Allen n’a pas connu un mauvais match devant le filet, malgré le résultat final. Désigné partant en l’absence de Carey Price, le portier de 30 ans a bloqué 29 lancers tout en effectuant plusieurs arrêts-clés.

Quatrième dans la section Nord avec 43 points, le Bleu-blanc-rouge affiche un dossier de 2-1-3 à ses six derniers matchs contre les Jets. Ces derniers occupent le troisième rang, six points devant les Montréalais.

Maîtriser Dubois

La formation manitobaine entame un périple de cinq matchs et sera privée de son capitaine, Blake Wheeler, qui souffre de symptômes s’apparentant à une commotion cérébrale. Andrew Copp a été inséré à droite de Paul Stastny et Pierre-Luc Dubois à l’entraînement, la veille.

D'ailleurs, si les hommes de Dominique Ducharme n'ont pu maîtriser Matthews, ils devront surveiller le Québécois, qui joue toujours bien contre l’équipe de son enfance.

Dubois a enfilé deux buts face aux Sénateurs, lundi soir, récoltant son deuxième doublé dans l’uniforme des Jets. Il a maintenant neuf buts et 17 points à son compteur.