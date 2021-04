Un retour très bref pour Brandon Tanev

À peine revenu au jeu à la suite d’une blessure au haut du corps, l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Brandon Tanev a vu son nom atterrir de nouveau sur la liste des blessés après un seul match, mardi.

L’athlète de 29 ans a été en mesure de jouer l’ensemble du match contre les Bruins de Boston, dimanche, lui qui s’était absenté à compter du 18 mars.

L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a indiqué que son attaquant allait être absent pour quelques semaines, lundi.

Dans le même ordre d’idées, les Penguins ont rappelé trois attaquants de leur club-école de Wilkes-Barre/Scranton, soit le Québécois Frédérick Gaudreau, ainsi que Radim Zhohorna et Drew O’Connor.

Le premier des trois est celui qui a le plus d’expérience dans la Ligue nationale, lui qui a totalisé 93 matchs entre les Penguins et les Predators de Nashville. Cette saison, il a amassé quatre points en neuf matchs dans le circuit Bettman.

O’Connor et Zohorna ont respectivement 10 et deux matchs d’expérience au plus haut niveau.