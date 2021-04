Trois buts et 900 points pour Patrice Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron a réussi un tour du chapeau, obtenant son 900e point en carrière, dans une victoire de 4 à 2 de ses Bruins de Boston contre les Flyers, mardi à Philadelphie.

Bergeron a inscrit ses deux premiers filets au premier vingt. Chaque fois, il a été aidé de Brad Marchand, qui a d’ailleurs été l’auteur du but de la victoire en infériorité numérique en troisième. Bergeron a finalement scellé l’issue du match dans une cage déserte avec son sixième triplé en carrière.

Âgé de 22 ans, le gardien américain Jeremy Swayman disputait un tout premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Repêché en quatrième ronde par les Bruins en 2017, il a été mis à l’épreuve 41 fois, cédant devant Jakub Voracek et Shayne Gostisbehere.

Carter Hart a quant à lui fait face à 24 tirs devant la cage des Flyers, qui accusent maintenant un retard de cinq points sur les Bruins, au quatrième rang de la section Est, tout en ayant déjà disputé deux matchs de plus.

Les Penguins s’écroulent en première

Les Rangers ont inscrit quatre buts en première période, en route vers un gain de 8 à 4 contre les Penguins de Pittsburgh à New York.

Colin Blackwell, Mika Zibanejad, Artemi Panarin et Ryan Strome ont tous fait scintiller la lumière rouge lors du premier engagement. Ayant cédé quatre fois sur 11 lancers, Tristan Jarry a d’ailleurs été remplacé par Casey DeSmith après 20 minutes devant la cage des visiteurs.

Alexis Lafrenière et Kaapo Kakko ont tous deux inscrit leur sixième filet de la campagne dans la victoire. Adam Fox et Pavel Buchnevich ont été les autres buteurs. Panarin a cumulé quatre points, portant son total à quatre buts et 11 points à ses quatre dernières sorties.

DeSmith a finalement bloqué 10 rondelles. Jared McCann, Mike Matheson, Jake Guentzel et Brian Dumoulin ont pour leur part trompé la vigilance d’Igor Shesterkin, qui a réalisé 41 arrêts.

Les «Canes» jouent les trouble-fêtes

À Raleigh, les Hurricanes de la Caroline ont mis fin à la série de victoires des Panthers de la Floride en l’emportant 5 à 2.

La formation qui trône au sommet du classement de la LNH n’avait pas subi la défaite à ses six dernières sorties.

Contre les «Canes», ils se sont butés à Jordan Staal et à Vincent Trocheck. Les deux attaquants ont tous les deux fait bouger les cordages à deux reprises. L’autre filet des gagnants a été l’œuvre de Jesper Fast, tandis qu’Aleksander Barkov a inscrit les deux buts des Panthers.

Encore une défaite pour le Lightning

À Columbus, les Blue Jackets de Columbus ont surpris le Lightning de Tampa Bay 4 à 2.

Il s’agit d’un deuxième revers consécutif et d’une cinquième défaite en sept sorties pour les champions en titre de la coupe Stanley.

Max Domi et Jack Roslovic se sont démarqués chez les vainqueurs, eux qui ont chacun amassé un but et une mention d’aide.

Zac Dalpe et Nick Foligno ont également touché la cible pour les Jackets. Dans le cas du premier, il s’agissait de sa première réussite de la présente campagne.

Les «Bolts» ont été incapables de percer la muraille du gardien Joonas Korpisalo jusqu’en fin de troisième période. Ross Colton et Luke Schenn en ont profité pour s’inscrire à la marque.