Les Timbers vont chercher une nulle au Honduras

Les Timbers de Portland ont soutiré un verdict nul de 2 à 2 en territoire ennemi face au C.D Marathon dans le match-aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la COCACAF, mardi à San Pedro Sula, au Honduras.

La formation de la Major League Soccer (MLS) a pris les devants deux fois par l’entremise de Felipe Mora et d’un but contre son camp du gardien Denovan Torres. Brayan Josue Castillo Arzu et Marlon Roberto Ramirez Arauz ont toutefois répliqué chaque fois.

Le C.D Marathon évolue actuellement en première division au Honduras. L’équipe montre une fiche de 2-5-3 bonne pour le dernier rang de son groupe.

Le deuxième match entre les deux équipes aura lieu le 13 avril au Providence Park, dans l’État de l’Oregon. Le CD Olimpia, qui a triomphé en 1972 et en 1988, est la seule équipe issue du Honduras à avoir remporté cette compétition.