Quatre prédictions folles pour la saison 2021

La nouvelle saison est maintenant amorcée et c’est le temps de s’amuser un peu. Entre réalité et fiction, la prochaine saison pourrait être mémorable.

1- Les Cubs échangeront Rizzo, Bryant et Baez en l’espace de trois jours en juillet

Réalité:

Les trois gros canons des Cubs seront agents libres à la fin de la saison et le remplaçant de Theo Epstein, Jed Hoyer, aura la tâche ingrate de prendre des décisions qui ne seront pas très populaires auprès des partisans. Anthony Rizzo a refusé une offre de 5 ans et 70 millions de dollars des Cubs et les rumeurs courent qu’il voudrait le double de cette somme sur la même période.

Dans le cas de Kris Bryant, depuis sa saison de joueur par excellence en 2016, il est un joueur plus que moyen. Blessé plus souvent qu’à son tour, il est difficile de savoir à quoi ressembleront ses demandes salariales.

Javier Baez représente le dossier le plus chaud puisqu’il est plus jeune et qu’il est possiblement le joueur le plus spectaculaire et le plus populaire de l’équipe. Il faut cependant concevoir que Baez ne sera peut-être pas intéressé de rester à Chicago si Rizzo et Bryant partent, déjà que les Cubs avaient démontré leurs intentions d’abaisser la masse salariale avec le départ de Yu Darvish.

Fiction:

Nous sommes le 28 juillet, les Cubs sont 11 matchs en dessous de .500 et les rumeurs de grand ménage circulent dans les rues de Chicago.

29 juillet : Kris Bryant est le premier à partir. Direction Washington en retour du joueur d’avant-champs Carter Kieboom et de deux lanceurs des ligues mineures.

30 juillet : Les rumeurs circulent comme quoi Javier Baez pourrait signer une entente de 10 ans avec les Cubs. Mais coup de théâtre, Anthony Rizzo est échangé aux Twins du Minnesota. Voyant les Cubs amorcer un virage jeunesse, le clan Baez se retire des négociations et demande une transaction.

31 juillet : Les Cubs convoquent la presse et officialisent la reconstruction. Ils échangent Javier Baez aux A’s d’Oakland en retour du grand gaucher A.J. Puk et d’un joueur des ligues mineures.

1er août : Les partisans des Cubs sont sous le choc et se demandent si ça prendra encore 108 ans pour gagner une autre Série mondiale.

2- Shohei Ohtani va frapper 30 circuits et gagner 20 matchs

Réalité:

Lorsque Joe Maddon a mentionné que Shohei Ohtani allait jouer plus et allait frapper, même lors de ses départs sur la butte, la donne a changé. Soudainement, sa valeur marchande pour les «poolers» allait augmenter parce qu’on sentait que la vedette japonaise allait peut-être finalement obtenir 500 présences au bâton et peut-être 30 départs, s’il reste en santé.

Fiction:

Au dernier match de la saison à Seattle, les Angels donnent la chance à Ohtani de passer à l’histoire avec seulement trois jours de repos. Ils peuvent se le permettre puisque les Angels ne participeront pas aux séries, encore une fois. Ohtani lance cinq bonnes manches et frappe deux circuits. Il termine l’année avec un dossier de 20-6, une moyenne de points mérités à 3,46, en plus de 31 circuits et 103 points produits. Une nouvelle étoile est née!

3- Jose Altuve, Carlos Correa et Alex Bregman avoueront leurs torts en conférence de presse

Réalité:

Lors du premier match de la saison, le lanceur Chris Bassitt des A’s d’Oakland a atteint Carlos Correa alors qu’il y avait un coureur au 2e but et que le premier coussin était inoccupé. Volontaire? Je pense que oui. Ce qui a été incroyable, c’est la réaction des spectateurs, alors que la plupart ont bondi de leur siège pour applaudir et célébrer. Et ça risque d’arriver régulièrement cette saison.

Et si ça n’arrêtait pas? Et que même les suspensions imposées aux lanceurs fautifs ne stoppaient pas l’hémorragie de frappeurs atteints?

Fiction:

Les Astros convoquent la presse le 30 août. Alors que ces derniers piétinent, plusieurs s’attendent au congédiement de Dusty Baker. Mais coup de théâtre, alors que Bregman, Correa et Altuve se présentent à la table pour présenter leurs excuses officielles au baseball majeur et demandent à ce que la chasse aux Astros cesse. Les Astros sont la cible de tous les lanceurs et sont impliqués dans plusieurs bagarres générales depuis le début de la saison.

Deux jours plus tard, en entrevue exclusive, Altuve fond en larmes et annonce qu’il ne jouera plus cette saison et qu’il réfléchira à son avenir. Après avoir connu un bon début de saison, Altuve a été atteint 18 fois et a maintenu une moyenne sous la barre de .200, le petit joueur de 2e but semble avoir perdu le goût de jouer.

4- Les Marlins et les A’s s’affronteront en Série mondiale

Réalité :

Est-ce que ce serait vraiment bon pour le baseball?

Fiction :

Juste avant les séries, le gérant des A’s, Bob Melvin, annonce qu’il prendra sa retraite à l’issue des séries éliminatoires. En tant que champion de division, les A’s éliminent les White Sox en cinq matchs avant de terrasser les puissants Yankees en sept rencontres. En Série mondiale, les A’s perdent les deux premiers matchs face aux Marlins, avant de gagner les quatre matchs suivants pour savourer leur première conquête depuis 1989. Le joueur par excellence de la Série mondiale est... Javier Baez!!

Évidemment, les chances que tout ça arrive sont plutôt minces. Mais comme les 12 derniers mois ont été les plus fous de nos vies respectives, qu’est-ce qu’il y a d’impossible aujourd’hui?