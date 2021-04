Eric Staal arrive, Brendan Gallagher inquiète

Publié aujourd'hui à 11h56

Mis à jouraujourd'hui à 11h56

Après une semaine confiné dans un condo, Eric Staal a pu enfin avoir accès au complexe sportif de Brossard pour se délier les jambes en matinée, dimanche.

La nouvelle acquisition des Canadiens a d’ailleurs rencontré ses nouveaux coéquipiers de façon virtuelle, lundi, soit trois jours après la transaction. Il est évident qu’il sera accueilli à bras ouverts lorsqu’il pourra tous les rencontrer officiellement, ce lundi.

Ci-dessus, voyez les premiers coups de patin d'Eric Staal en solitaire, dimanche.

Il sera intéressant de voir quelle utilisation Dominique Ducharme a l’intention d'en faire face aux Oilers d'Edmonton et, par conséquent, qui devra céder sa place.

On peut facilement penser que ce sera Artturi Lehkonen, lui qui a souvent été laissé de côté avant que Joel Armia soit atteint de la COVID-19. Mais il faudra voir si Brendan Gallagher pourra jouer lundi, voir le texte plus bas.

Parlant de Armia, il faut s’attendre à ce qu’il soit de retour sur la glace avec ses coéquipiers cette semaine, mais après deux semaines de confinement, il faudra lui donner un peu de temps avant qu’il ne reprenne l’action.

GALLAGHER INQUIÈTE

Brendan Gallagher a été en mesure de terminer la rencontre face aux Sénateurs, samedi, mais il est évident qu’il l’a terminée sur une seule jambe. Il a été forcé de quitter le match avec cinq minutes à faire en deuxième. C’est réellement à sa présence précédente qu’il s’est blessé en encaissant une solide mise en échec de... Brady Tkachuk.

Le problème, c’est que même s’il est revenu au jeu en troisième, il n’a jamais été en mesure de s’assoir sur le banc des joueurs lorsqu’il n’était pas sur la glace. Je ne suis pas médecin, mais ces images me rappellent grandement sa blessure à une hanche qu’il avait subie en séries l’été dernier.

Si c’est le cas, il faut absolument qu’il prenne les prochains jours pour soigner cette blessure, parce que la chose la plus importante sera sa présence en séries.

BEN CHIAROT DE RETOUR BIENTÔT?

Ben Chiarot continue de patiner en solitaire, lui qui se remet d’une intervention à la main droite, à la suite d'une bagarre avec J.T. Miller le 10 mars, à Vancouver.

Marc Bergevin a indiqué il y a une semaine qu’il avait eu de bonnes nouvelles concernant la guérison de cette blessure et qu’il s’attendait à un retour au jeu plus rapidement que prévu. Son absence devait au départ être de six à huit semaines. Il faut donc s’attendre à ce que ce soit plus une absence d’un mois environ.

Chiarot ne porte plus son orthèse, mais une petite attelle à sa main droite, ce qui est de bon augure.

Il sera important de voir si sa main se portera bien lorsqu’il recommencera à prendre des lancers dans les prochains jours.