Wallace et Spieth, tout en haut

À égalité au deuxième rang après 36 trous, l’Anglais Mike Wallace et l’Américain Jordan Spieth ont chacun joué une ronde de 67 (-5), samedi à l’Omnium Valero Texas, à San Antonio, et ils partagent maintenant la tête du tournoi, en raison d’un cumulatif de 204 (-12).

Les deux hommes ont chacun réussi six oiselets et commis un boguey au terme de leur journée. Ils entameront la ronde finale avec une priorité de deux coups sur leur plus proche poursuivant, l’Américain Charley Hoffman.

Ce dernier a poursuivi son improbable remontée lors de la troisième journée d’activités. Après avoir frappé l’objet blanc à 75 (+3) reprises lors de la première ronde, l’athlète de 44 ans a remis des cartes de 66 (-6) et 65 (-7) par la suite.

Le meneur après deux rondes, l’Américain Cameron Tringale, a chuté de trois positions. Il accuse quatre coups de retard sur les co-meneurs.

Du côté des Canadiens, Corey Conners a connu une journée identique à Wallace et Spieth. Cela lui a permis de faire un bond de 27 places au classement. Il partage la 17e place, à huit coups du sommet.

Les deux autres représentants de l’unifolié, Adam Hadwin et Nick Taylor, ont glissé au classement. Malgré qu’il ait joué un coup sous la normale, Hadwin (214, -2) a chuté de trois places et se trouve maintenant 26e. Taylor (217, +1) pointe au 55e rang, lui qui a joué deux coups au-dessus de la normale.

Patty Tavatanakit n’est pas menacée

Du côté de la LPGA, Patty Tavatanakit a remis une autre bonne carte de 67 (-5) au terme de la troisième ronde du ANA Inspiration, à Rancho Mirage, en Californie.

La Thaïlandaise est en voie de remporter ce premier Grand Chelem de la saison avec une performance presque impeccable. Elle est d’ailleurs la seule golfeuse à avoir terminé les trois rondes avec moins de 70 coups.

Tavatanakit, qui a frappé la balle à 202 reprises au total, détient cinq coups d’avance sur l’Américaine Ally Ewing et la Sud-Coréenne Mirim Lee au deuxième rang. La première a joué 66 (-6) samedi, et la seconde 68 (-4).

La Canadienne Brooke M. Henderson a connu sa part d’ennuis sur le parcours du Mission Hills Country Club, mais la troisième ronde a été sa meilleure. L’athlète de 23 ans a calé cinq oiselets et commis un boguey, en route vers une performance de 68 coups (-4).

À égalité au 17e rang à -4, elle est la seule représentante de l’unifolié toujours dans la course à Rancho Mirage.