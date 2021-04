Les Bears de Baylor dominent et vont en finale

Les Bears de l’Université Baylor n’entendaient pas à rire dans le premier duel du carré d’as du March Madness, samedi à Indianapolis, eux qui ont largement dominé les Cougars de l’Université Houston pour finalement les vaincre 78 à 59.

Les Bears deviennent donc la première équipe à réserver leur place pour la finale de l’événement. Elle y affrontera le gagnant du duel entre les Bulldogs de Gonzaga et les Bruins d’UCLA, plus tard en soirée.

L’équipe favorite de la section Sud a démarré le match sur les chapeaux de roue. À la mi-temps, les Bears se sont forgé une avance de 25 points. Ils ont aisément réussi à garder leurs distances avec leurs adversaires lors de la seconde demie.

Baylor a été mené par Jared Butler, qui a inscrit 19 points pour les siens, en plus de récolter cinq rebonds et quatre passes décisives. Son coéquipier, Davion Mitchell, a réussi un double-double de 12 points et 11 passes décisives.

L’équipe victorieuse a aussi reçu une grande aide de leurs joueurs substituts, qui ont marqué 32 des 78 points des Bears. À titre comparatif, l’ensemble des joueurs substituts des Cougars ont seulement réussi 11 points.

Marcus Sasser a été le plus productif pour Houston, avec 20 points.