Les Rays remportent un duel de lanceurs

Les Rays de Tampa Bay ont eu le dernier mot dans un duel de lanceurs, défaisant les Marlins au compte de 1 à 0 lors de leur tout premier match de la saison, jeudi à Miami.

Pour Tampa, Tyler Glasnow a donné un coup sûr en six manches, éventant six frappeurs. La victoire est toutefois allée au dossier de Ryan Thompson (1-0). Diego Castillo a complété le travail pour les visiteurs avec le sauvetage. Il a retiré successivement Starling Marte, Jesus Aguilar et Adam Duvall.

Au total, les artilleurs du club gagnant n’ont accordé que trois coups sûrs à leurs adversaires de la Floride.

Chez les Marlins, Sandy Alcantara a également bien fait en début de rencontre. Il n’a concédé que deux frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches, retirant sept adversaires sur des prises.

Il a fallu attendre l’arrivée de Yimi Garcia (0-1) au monticule, en huitième manche pour les Marlins, pour voir un premier point dans cette partie. Après avoir laissé filer deux balles, Austin Meadows a étiré les bras pour propulser la balle en dehors des limites du terrain.

Limiter les dégâts

Dans l’ensemble, le jeu défensif des Marlins était également à point comme le démontrent les cinq frappes en lieu sûr des Rays. La victoire aurait toutefois pu être bien plus prononcée pour ces derniers.

En effet, Ross Detwiler et Adam Cimber ont rempli les buts en début de neuvième avec deux retraits. Cimber a toutefois gagné son dernier duel contre Manuel Margot, ayant besoin de neuf tirs avant de forcer son adversaire à frapper un faible roulant.

Il s’agissait du premier match officiel de Kim Ng à titre de directrice générale des Marlins. Elle est devenue la première femme à occuper ce poste lorsqu’elle a été nommée en novembre dernier.

Les deux clubs se retrouveront vendredi et samedi pour la suite de cette série.