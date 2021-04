Les Jets sans «cœur et âme»

Les Jets ont encaissé une lourde perte, jeudi à Winnipeg, alors que leur capitaine Blake Wheeler est tombé au combat, dans une défaite de 3 à 1 des siens contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi.

Tout comme ses coéquipiers, le numéro 26 de la formation manitobaine a retraité au vestiaire des siens après la première période, mais il n’en est jamais ressorti. Jeudi, la nature de sa blessure était toujours inconnue.

«Il représente notre cœur et notre âme, a indiqué l’attaquant des Jets Mark Scheifele, dont les propos ont été repris par Sportsnet. De ne pas le voir revenir au jeu, c’est un dur coup.»

Wheeler faisait partie des Thrashers d’Atlanta lorsque ces derniers ont déménagé à Winnipeg après la saison 2010-2011. En 10 saisons dans la ville manitobaine, il a seulement raté six matchs. Cette saison, le capitaine a amassé 31 points en 37 matchs.

«Mis à part son talent et tout ce qu’il fait sur la glace, il est le cœur de cette équipe, a jouté le défenseur Josh Morrissey. De ne pas l’avoir avec nous est difficile.»

Les Jets auront la chance de prendre leur revanche contre les Maple Leafs, vendredi, et l’entraîneur-chef Paul Maurice n’a pas osé dévoiler si Wheeler allait sauter sur la patinoire ou non.

«Il ne se sentait pas bien donc on a voulu être prudent, a indiqué Maurice. Vraiment je n’en ai aucune idée. Il pourrait être pleinement de retour pour le prochain match. Ce n’est pas relié à la COVID-19. Nous voulions seulement être très prudents dans son cas et il pourrait être de retour et ne jamais manquer une présence sur la glace de nouveau.»