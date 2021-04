Antonio Brown encore loin d’un retour à Tampa Bay

Le receveur de passes Antonio Brown est intéressé à porter de nouveau l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay la saison prochaine, mais les deux parties semblent éloignées dans leurs négociations contractuelles.

L’organisation floridienne a conclu des ententes avec certains joueurs-clés dernièrement, dont Shaq Barrett, Lavonte David et Chris Godwin. De plus, Tom Brady et Rob Gronkowski ont aussi de nouveaux pactes en poche afin de poursuivre leur carrière à Tampa. Dans le cas de Brown, l’aspect financier apparaît problématique, car selon le réseau NFL Network, il y a une différence substantielle entre l’offre et la demande. La même source a précisé que le vétéran et l’équipe ont discuté ensemble cette semaine.

Brown s’est joint aux «Bucs» au cours de la dernière campagne moyennant un salaire de 2 millions $, aidant ceux-ci à gagner le Super Bowl. Après avoir purgé une suspension de huit matchs, il a récolté 483 verges et quatre touchés en 45 réceptions au cours du calendrier régulier.