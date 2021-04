Les deux équipes en tête de la section Nord croisaient le fer, mercredi soir. C'est finalement la formation de Toronto qui a triomphé sur celle de Winnipeg par la marque de 3 à 1.

Auston Matthews a été particulièrement efficace avec une récolte d'un but et une mention d'aide. Avec cette victoire, les Leafs prennent ainsi une avance de trois points sur leur plus proche poursuivant.

Voyez les faits saillants ainsi que ceux des autres matchs des sections Nord et Est dans la vidéo ci-dessus.