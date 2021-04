Le meilleur de l’Ouest

À l’aube de la saison 2021, peut-on considérer les Sounders de Seattle comme la meilleure équipe de l’Ouest? Après tout, l’équipe a participé à quatre des cinq dernières finales de Coupe MLS, dont la dernière contre le Crew de Columbus.

Mais fait-elle face aux poids des années? Ses meneurs, Nico Lodeiro et Raul Ruidiaz ne rajeunissent pas et leur entre-saison ne s’est pas révélé des plus fructueux.

Si la plus grande menace dans l’Ouest n’est pas les Sounders, quel club mérite le plus de respect de la part de ses adversaires en ce début d’année?

Frédéric Lord, Patrice Bernier et Vincent Destouches se penchent sur cette question dans la dernière livraison du balado XI MTL.