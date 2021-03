Des ventes de feu dans la section canadienne?

Certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), comme les Sabres de Buffalo, agiront à titre de vendeurs d’ici la date limite des transactions et quelques autres formations pourraient décider de les imiter dans les prochains jours.

Alex Picard, ancien défenseur de la LNH et aujourd’hui analyste pour TVA Sports, croit que deux équipes pourraient potentiellement se joindre à cette catégorie, soit les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver. Une telle décision faciliterait la tâche du Canadien de Montréal dans sa quête vers une qualification en séries éliminatoires.

«Johnny Gaudreau, en ce moment, il ne se plaît pas vraiment sous Darryl Sutter. Et Johnny Gaudreau, l’année prochaine, ça va être sa dernière année de contrat. Je ne suis pas certain qu’il veut continuer de jouer pour les Flames, surtout avec lui derrière le banc, a lancé mercredi celui qui a joué 43 matchs dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, dans le dernier épisode de Temps d’arrêt, un balado du réseau TVA Sports.

«Est-ce qu’un Johnny Gaudreau pourrait devenir disponible? Peut-être, mais le gros problème c’est que les [directeurs généraux], ce sont

des gars qui sont fiers et Brad Treliving, le DG des Flames, a mis son [entraîneur-chef] dehors, a ramené Darryl Sutter et a fait de grosses acquisitions pendant la saison morte. Je ne pense pas qu’il va mettre une pancarte à vendre, parce que ce serait d’avouer ses propres erreurs et ce serait son poste qui serait en jeu. Je pense que les Flames vont essayer d’ajouter, au lieu de vendre.»

Pour leur part, les Canucks n’ont pas été en mesure de répéter leurs exploits de la dernière saison et le directeur général Jim Benning devra liquider quelques salaires s’il veut en octroyer de nouveaux à ses jeunes vedettes, comme Quinn Hughes et Elias Pettersson.

«Du côté des Canucks, je pense qu’on va vendre, a ajouté Picard. On a beaucoup de joueurs qui pourraient intéresser d’autres équipes. (...) On a un gars comme Brandon Sutter qui est à sa dernière année de contrat, Antoine Roussel, Jake Virtanen. On a Jimmy Vesey qu’on est allé chercher gratuitement. En défensive, on a Alex Edler, Jordie Benn, Travis Hamonic, donc on a beaucoup de pions en place qui pourraient intéresser d’autres équipes. Je m’attends à ce que les Canucks soient vendeurs.»

Eric Staal, un excellent ajout

Picard a aussi donné son opinion sur la plus récente acquisition de Marc Bergevin, le joueur de centre Eric Staal.

Ce dernier a été obtenu contre des choix de troisième et cinquième rondes en 2021, vendredi.

«Un vétéran comme ça qui a gagné partout où il a été, par sa simple présence dans un vestiaire, sans même parler aux jeunes ou les prendre sous ses ailes, c’est un mentor. [Jesperi Kotkaniemi] et [Nick] Suzuki vont pouvoir le regarder et juste observer ce qu’il fait de bien chaque jour.»

