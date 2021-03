Bianca Andreescu aux portes du carré d'as à Miami

La Canadienne Bianca Andreescu disputera, ce soir, son match des quarts de finale du tournoi de Miami, où elle croisera le fer avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports 2, dès 19h.

Ainsi, Andreescu, neuvième joueuse mondiale et huitième favorite de la compétition, pourrait obtenir son billet pour le carré d'as advenant une victoire face à Tormo, 58e au classement de la WTA.

Andreescu a remporté trois matchs pour accéder aux quarts de finale; des victoires devant la Tchèque Tereza Martincova, l'Américaine Amanda Anisimova ainsi que l'Espagnole Garbine Muguruza.

La gagnante du duel sera confrontée à celle qui l'emportera entre la Japonaise Naomi Osaka, deuxième raquette mondiale et deuxième tête de série, et la Grecque Maria Sakkari, 25e au monde et 23e favorite.

L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 au monde, et l'Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième au classement de la WTA, ont déjà obtenu leur qualification pour les demi-finales du tournoi floridien.