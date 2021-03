Anthony Duclair tombe

Le Québécois Anthony Duclair ratera de 7 à 10 jours d’activités en raison d’une blessure à une épaule subie pendant le match de mardi contre les Red Wings de Detroit.

Le joueur des Panthers de la Floride a trébuché sur le gardien Thomas Greiss avant de heurter la bande tard en deuxième période du duel gagné 4 à 1 par les siens. L’entraîneur-chef du club, Joel Quenneville, a confirmé aux médias que Duclair manquera minimalement une semaine.

«Nous étions à court d’effectifs, nous n’avions pas certains gars, des joueurs-clés. Cependant, cela a créé des opportunités pour d’autres qui peuvent assumer un rôle plus important et accumuler des minutes importantes pour mériter leur place dans la formation. C’est bien et cette adversité nous aidera à nous regrouper et à devenir plus solides», a commenté le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky au site NHL.com.

Cette saison, l’attaquant a amassé quatre buts et 12 mentions d’aide pour 16 points en 29 rencontres, tout en affichant un différentiel de +9. La Floride a remporté ses trois derniers affrontements et occupe le deuxième rang de la section Centrale.