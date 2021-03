Les Blue Jays ne joueront pas à Toronto avant juin

En attendant des développements dans le dossier de Montréal, certains loustics diront que les Blue Jays de Toronto seront peut-être les précurseurs en matière de garde partagée entre la Floride et le Canada.

L’organisation des Blue Jays a effectivement annoncé, mardi, qu’elle disputera finalement ses trois premiers séjours à domicile de la campagne 2021 dans les installations de Dunedin, en Floride.

L’unique formation canadienne du baseball majeur avait déjà statué qu’elle allait passer ses deux premiers séjours locaux à son domicile réservé habituellement à son camp printanier. Lundi, les Jays ont ajouté les matchs prévus du 14 au 24 mai en territoire floridien. Minimalement, selon le calendrier, les Jays ne seront donc pas de retour à Toronto avant le 1er juin.

«Aucune décision n’a encore été prise concernant les matchs locaux des Blue Jays après les trois premiers séjours à domicile, mais notre objectif premier est de revenir jouer en sol canadien dès qu’il sera sécuritaire de le faire», a précisé le club dans un communiqué.

Premier match jeudi

À court terme, les Blue Jays entameront la saison à l’étranger cette semaine, soit à New York, pour y affronter trois fois les Yankees, entre jeudi et dimanche. Après trois matchs au Texas, ils retourneront en Floride, où aura lieu la partie d’ouverture à domicile, le jeudi 8 avril, contre les Angels de Los Angeles.

«L’équipe travaille activement à l’élaboration de plans pour effectuer un retour sécuritaire au Rogers Centre, tout en planifiant des solutions de rechange à Dunedin et à Buffalo», a-t-on précisé.

L’an dernier, les contraintes établies à la frontière entre le Canada et les États-Unis avaient forcé les Blue Jays à disputer leurs matchs locaux dans les installations des Bisons de Buffalo, la formation AAA du club de l’unifolié. À propos du dossier de Montréal, rappelons que les investisseurs québécois continuent de travailler activement dans le dossier d’une possible garde partagée avec les Rays de Tampa Bay.

Le réseau TVA Sports présentera dimanche après-midi, dès 13h, le troisième duel de la série entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York. La diffusion d’un premier match, entre les Mets de New York et les Nationals de Washington, est par ailleurs prévue le jeudi 1er avril à 19h.