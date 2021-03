Les Canadiens de retour sur la glace

Les Canadiens de Montréal peuvent enfin reprendre l'entraînement. La troupe de Dominique Ducharme a sauté sur la glace en soirée, à Brossard.

L'attaquant Jesperi Kotkaniemi a été retiré de la liste de COVID-19 alors que Joel Armia, lui, y demeure. Eric Staal est également sur cette liste en raison de la quarantaine qu'il doit respecter.

Pour ce qui est de l'attaquant Tyler Toffoli, il est toujours absent en raison d'une blessure au bas du corps, mais son cas s'améliore et il devrait être de retour à l'entraînement prochainement.

Le vétéran Michael Frolik devrait pour sa part disputer son premier match dans l'uniforme des Canadiens, a indiqué l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

«C’est un arrêt, un arrêt inattendu, a reconnu Ducharme, lors de son point de presse suivant l’entraînement. Vous avez cette routine de matchs et de parties, alors c’était une balle courbe que nous n’attendions pas. Nous devrons en profiter au maximum.

«Physiquement, les gars sont en forme. Ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin cette semaine pour rester en bonne forme physique. C’est plus l’exécution sur la glace, sentir la rondelle [qui a manqué]. C’est pour ça qu’on tenait vraiment à aller sur la glace aujourd’hui [lundi], même si c’était plus tard.

«Nous ne nous entraînerons presque plus. Ce sera un mélange de séances de patinage matinales et de courts entraînements le matin. Nous devrons composer avec notre groupe, sentir son énergie et trouver le bon équilibre entre le repos et le temps sur la glace.»

À moins d'un revirement de situation, le match de mardi contre les Oilers d'Edmonton aura lieu comme prévu.

Le Tricolore n'a pas joué depuis le 20 mars dernier alors qu'il l'avait emporté 5-4 en tirs de barrage face aux Canucks de Vancouver.

