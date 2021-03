Canada Soccer : la logique est respectée face aux îles Caïmans

Il fallait s’y attendre, mais l’équipe canadienne de soccer n’a pas déçu face à la faible formation des îles Caïmans, l’emportant 11 à 0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de 2022, dimanche à Bradenton, en Floride.

Avec cette victoire sans appel, l’unifolié a battu son record pour le plus grand écart de buts. Le record précédent de 8 à 0 avait été établi en 2018, lors d’un match face aux îles Vierges des États-Unis.

L’attaquant Lucas Cavallini a inscrit un triplé et Mark-Anthony Kaye et Alphonso Davies, des doublés. Les autres buteurs du Canada ont été Frank Sturing, Cyle Larin, David Wotherspoon et Alistair Johnson.

Les Caïmaniens ont dû trouver le match très long, n’étant pas en mesure d’envoyer le moindre ballon vers la cage de Maxime Crépeau. À l’opposé, les Canadiens ont tiré 42 fois au filet et 16 de ces frappes ont été cadrées.

Au sein du groupe B, le Canada est au premier rang avec six points et un différentiel de buts de +15. Le Suriname suit derrière avec six points, mais six filets en moins.

La troupe de John Herdman disputera son troisième match lundi prochain, face à Aruba.