Max Pacioretty est en feu! Le vétéran a délivré les Golden Knights en prolongation face à l'Avalanche du Colorado. Pacioretty a inscrit six buts en autant de matchs et n'est plus qu'à deux filets d'atteindre le cap des 20 buts cette saison.

Voyez les faits saillants ainsi que ceux des autres matchs des sections Ouest et Centrale dans la vidéo ci-dessus.

• À lire aussi: Quelle soirée de travail pour Alex Galchenyuk!