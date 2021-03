Gonzaga poursuit son petit bonhomme de chemin

Les Bulldogs de Gonzaga ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du March Madness en signant un gain de 83 à 65 face aux Blue Jays de Creighton, dimanche, à Indianapolis.

La formation classée au premier échelon dans la section Ouest a été menée par Drew Timme. L’athlète de 20 ans a récolté 22 points, six rebonds et quatre mentions d’aide. Andrew Nembhart a également contribué en amassant 17 points, quatre rebonds et huit passes décisives.

Chez les Blue Jays, qui occupaient le cinquième échelon du classement, Marcus Zegarowski a sonné la charge avec une récolte de 19 points.

Dans le cadre de sa cinquième participation aux quarts de finale du prestigieux événement, l’institution de l’État de Washington se mesurera aux Trojans d’USC. La sixième équipe au classement dans l’Ouest a signé une victoire de 82 à 68 sur les Ducks de l’Oregon (septième).

Dans son histoire, Gonzaga n’a jamais remporté le March Madness. Les Bulldogs ont participé à une seule finale, lors de l’édition 2017 du tournoi.

Michigan avance

Un peu plus tard en journée, les Wolverines de Michigan ont vaincu les Seminoles de Florida State au compte de 76 à 58.

La logique a donc été respectée, puisque les gagnants détiennent le premier échelon de la section Est, alors que les perdants pointaient au quatrième rang.

Hunter Dickson et Brandon Johns ont tous les deux amassé 14 points dans la victoire. Sorti du banc, Chaundee Brown a également fait sa part avec 12 points.

Du côté des Seminoles, Malik Osborne a récolté 12 points, six rebonds et une aide.

Au prochain tour, Michigan jouera contre les Bruins d’UCLA (onzième). Ceux-ci ont causé la surprise en battant le Crimson Tide d’Alabama (deuxième) 88 à 78 en prolongation.