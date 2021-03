Jonathan Huberdeau et Anthony Duclair s'éclatent face aux Stars!

Les Québécois Jonathan Huberdeau et Anthony Duclair se sont amusés face aux Stars de Dallas et ont permis aux Panthers de la Floride de l'emporter au compte de 4-1, dimanche.

Huberdeau a inscrit deux buts en plus de récolter une mention d'aide dans la victoire et Duclair a marqué un but sublime lors d'un tir de pénalité.

Voyez le résumé du match et les autres faits saillants de la section Centrale et de la section Ouest dans la vidéo ci-dessus.

