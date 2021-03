Thierry Henry quitte les réseaux sociaux

L’ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Thierry Henry, véritable légende du soccer en France, a choisi de quitter les réseaux sociaux tant et aussi longtemps que les plateformes ne feront pas un effort marqué pour lutter contre le racisme et l’intimidation.

Vendredi, il en a fait l’annonce sur ses comptes Twitter et Instagram, qui ont respectivement 2,3 millions et 2,7 millions d’abonnés.

«À partir de demain matin [samedi], je me retirerai des médias sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plateformes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez les droits d'auteur», a écrit l’homme de 43 ans.

«Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt», a poursuivi l’ancienne vedette d’Arsenal et de l’équipe nationale française.

À la fin du mois de février dernier, Henry a remis sa démission du poste d’entraîneur-chef de l’organisation montréalaise. Il a fait ce choix pour des raisons familiales, lui qui a dû être loin de ses enfants en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Sous la gouverne de Thierry Henry, l’Impact – qui se nomme maintenant le CF Montréal – a maintenu un dossier de neuf victoires, 16 défaites et quatre matchs nuls.