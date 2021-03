Norman Powell pas échangé pour rien

Le départ de Norman Powell, surtout puisqu’il connaissait la meilleure saison de sa carrière, pourrait affecter les performances des Raptors de Toronto, mais l’équipe est tout de même bien heureuse de ce qu’elle a acquis en retour du meneur de jeu.

Powell, 27 ans, a été envoyé aux Trail Blazers de Portland, jeudi, à la date limite des transactions dans la NBA. Le vétéran Rodney Hood et le prometteur Gary Trent fils ont fait le chemin inverse.

«Nous avons reçu deux joueurs, Rodney a prouvé sa valeur et Gary Trent fils est un jeune de 22 ans avec beaucoup d’atouts. Il est un tireur, un défenseur, a commenté le président des Raptors Masai Ujiri en conférence de presse, jeudi. Je crois qu’ils conviennent bien au noyau de l’équipe et c’est ce qui nous excite.»

Trent, un ailier, est sans doute l’élément le plus intéressant du lot. Son style est semblable à celui de Powell et il voudra certainement prouver sa valeur à son nouvel employeur, lui qui deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la saison.

Selon les commentaires de Terry Stotts, l’entraîneur des Trail Blazers, et des joueurs de l’organisation, les deux nouvelles acquisitions des Raptors étaient très appréciées dans le vestiaire. Ça pourrait d’ailleurs aider les Torontois à se remettre sur les rails, eux qui ont le moral à plat ces derniers temps.

Confiance

Avec le départ de Powell, Ujiri a voulu exprimer toute sa confiance envers sa troupe, qu’il croit capable de redresser la barre après que son équipe eut mis fin à une séquence de neuf revers.

«Nous croyons en Fred [VanVleet]. Nous croyons en OG [Anunoby]. Nous croyons en Pascal [Siakam]. Nous croyons en [Chris] Boucher. Nous continuons de grandir avec nos jeunes joueurs. Nous sentons qu’en tant que noyau, ils peuvent continuer de s’améliorer et devenir meilleurs», a indiqué Ujiri.

«Nous croyons que nous pouvons gagner chaque fois que nous mettons le pied sur le parquet. C’est comme ça que nous sommes et c’est comme ça que nous jouerons et c’est comme ça que nous avons envie d’être», a conclu le président des Raptors.

Hood et Trent pourraient d’ailleurs voir de l’action plus tôt que prévu, puisque les Raptors ne pourront compter pendant un certain temps sur Paul Watson et DeAndre’ Bembry, qui ont été placés sur la liste des absents en raison de la COVID-19.

Toronto se mesurera aux Suns de Phoenix vendredi soir.