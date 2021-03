Coup d'envoi du CF Montréal à TVA Sports

Le CF Montréal, mené par son nouvel entraîneur-chef, Wilfried Nancy et par le retour du Général, Laurent Ciman, amorce sa saison le 17 avril sur les ondes de TVA Sports, diffuseur francophone exclusif du CF Montréal et officiel de la MLS.

Pour souligner le coup d’envoi de la saison, le match d’ouverture sera présenté en simultané sur les ondes de TVA Sports et de TVA, alors que le CF Montréal affrontera son rival, le Toronto FC au stade de l’Inter Miami. Dès 13 h, l’équipe soccer de la chaîne mettra la table dans une émission d’avant-match d’une heure.

Nouveaux entraîneurs, nouvelles acquisitions, nouvelle identité; tout y est pour une nouvelle saison des plus enlevantes du Club de Foot Montréal. Toutes les rencontres du CF Montréal seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.

À noter quelques faits saillants du calendrier 2021 :

· samedi 17 avril : premier match de la saison contre le Toronto FC au stade de l’Inter Miami

· vendredi 27 août : Semaine des rivalités | match contre le Toronto FC

· samedi 23 octobre : troisième match contre le Toronto FC

· dimanche 7 novembre : jour décisif (dernière journée de la saison régulière)

TVA Sports assurera également une couverture complète des séries éliminatoires en novembre, en plus de la Coupe MLS le 11 décembre.

Une équipe passionnée à la description et l’analyse

Toujours à la description des matchs, Frédéric Lord sera accompagné des analystes Vincent Destouches et Patrice Bernier, ainsi que de Frédérique Guay qui assurera l’animation des matchs et la couverture de l’équipe. Une émission d’avant et d’après-match seront également à l’horaire et ce, pour toutes les rencontres du CF Montréal.

Tout u long de la saison, les amateurs sont invités à échanger en direct avec nos experts, pendant les matchs, en utilisant le mot-clic #CFMTVASports sur les médias sociaux.