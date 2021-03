Le Groupe baseball Montréal de Stephen Bronfman a fait une nouvelle demande cette semaine pour pouvoir discuter avec le gouvernement provincial de possible financement d'un nouveau stade.

Et selon Rodger Brulotte, cette démarche veut dire que le groupe de Bronfman est prêt à aller de l'avant et que si le gouvernement embarque dans le projet, on pourrait voir du baseball majeur dans un tout nouveau stade d'ici 2025 à Montréal.

Tous les détails ci-dessous.